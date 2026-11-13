Un altro affare sull'asse Fiorentina-Gremio? L'agente di Noriega smentisce le voci di mercato
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Erick Noriega, mediano peruviano del Gremio, è stato accostato ad alcune squadre italiane, tra cui Fiorentina e Como. Il proprio agente, Guillermo Zariquey, ha commentato la situazione del giocatore:
"Sono solo speculazioni. Nulla è certo. Oggi ho parlato con il direttore del Grêmio perché, dopo tutto quello che è stato pubblicato , anch'io avevo dei dubbi. Nulla è arrivato al Grêmio, nulla è arrivato a Erick, e nulla è arrivato a noi. Assolutamente nulla. Parliamo sempre con gli italiani, ma non menzioniamo squadre o altro. Lui è molto felice al Grêmio"
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