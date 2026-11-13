Ospite ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha rispolverato uno degli episodi più divertenti vissuti durante la sua esperienza in maglia viola, raccontando nei dettagli lo scherzo architettato insieme alla dirigenza e ai compagni di squadra ai danni di Cristiano Lupatelli.

Il racconto di Emiliano Viviano

Viviano ha ricordato il clima leggero di quello spogliatoio e l'idea nata direttamente dal direttore sportivo Daniele Pradè in occasione di una conferenza stampa ufficiale organizzata per prolungare il contratto dell'esperto estremo difensore:

Lupatelli era la macchietta dello spogliatoio, il classico personaggio simpatico. Il giorno in cui doveva tenere una conferenza stampa alla Fiorentina, il direttore sportivo Daniele Pradè viene da noi e ci svela che l'incontro serviva in realtà per annunciare il suo rinnovo di contratto. Però ci propone di fargli uno scherzo: ci chiede di entrare in sala stampa in sette o otto durante le domande per ringraziarlo pubblicamente, fingendo che quello fosse il giorno del suo ritiro dal calcio giocato. Io ero dietro l'ultimo della fila. Mentre lui rispondeva alle domande generiche dei giornalisti, siamo entrati tutti dentro dicendogli: "Lupo, dai, smetti? Sei stato grande", accompagnando il tutto con gli abbracci. Lui ci ha guardato spiazzato e ha risposto: "Ma quale smettere, anzi ho ricevuto una grande offerta da una società del Nord Europa". Quando gli abbiamo chiesto quale club fosse, ha risposto con la battuta: "L'Ikea".

Cosa successe davvero in sala stampa: il siparietto con Pradè e Pasqual

L'episodio raccontato da Viviano risale al marzo del 2013, quando la società gigliata aveva convocato i cronisti per ufficializzare il prolungamento annuale del contratto di Lupatelli come terzo portiere, figura preziosa per gli equilibri interni del gruppo guidato allora da Vincenzo Montella.

Proprio mentre Daniele Pradè stava prendendo la parola per formalizzare l'accordo davanti ai microfoni - esordendo con «Infatti oggi siamo qui perché per noi è un piacere annunciare che abbiamo rinnovato il contratto...» - la porta della sala stampa si aprì all'improvviso per l'irruzione della delegazione della squadra, guidata dal capitano Manuel Pasqual.

Pasqual interruppe il direttore sportivo rivolgendosi direttamente ai presenti e al compagno: "Prima di tutto volevo invitarvi a partecipare alla partita di addio del Lupa fra un po' di giorni e soprattutto dirgli grazie per quello che ci ha dato in questi mesi". Pradè, reggendo il gioco con ironia, precisò subito: "Guarda che noi stavamo annunciando il rinnovo di un anno, eh".

A quel punto il capitano rilanciò la gag chiedendo comunque un autografo sulla maglietta, mentre Lupatelli, ormai al centro delle risate generali, replicò divertito che la festa era rimandata. Pasqual continuò a stuzzicare entrambi: "Ma come? Allora mi hai preso in giro, direttore. Avevi detto che volevi farlo smettere, forse non hai trovato un altro terzo portiere". Pradè rispose ridendo di non aver avuto il coraggio di mandarlo in pensione, spingendo Pasqual a riporre la maglia ricordo per la stagione successiva. Prima di chiudere il siparietto, fu lo stesso Lupatelli a prendersi la scena con la freddura ricordata da Viviano: "Guarda che c'è però una società del Nord Europa che mi sta pressando. È vero, una grossa azienda: l'Ikea".