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Mancini, argentini, dotati di una tecnica fuori dal comune e legati a doppio filo al destino del Real Madrid e della Nazionale Albiceleste. Il paragone tra Franco Mastantuono e Nico Paz nasce spontaneo osservando il campionato italiano, ma dietro l'evidente affinità calcistica si nascondono due strategie societarie profondamente diverse. In Argentina, non a caso, il dibattito è già aperto: saranno proprio loro due, secondo alcuni media locali, a contendersi l'eredità pesantissima della maglia numero 10 dell'Albiceleste, passata sulle spalle prima di Maradona poi di Messi.

Se il talento del Como ha completato un percorso di consacrazione che lo ha portato fino alla Champions League, la Fiorentina si interroga ora su come trattenere il proprio gioiello classe 2007.

Il modello Real Madrid

Il Real Madrid non costruisce il proprio futuro affidandosi esclusivamente ai campioni già affermati sul mercato internazionale. La politica della Casa Blanca poggia su un doppio binario: da una parte laE' stato piuttosto, per intendersi, a essere ceduto con una formula alla Nico Paz: ovvero tramite un accordo che garantisce agli spagnoli una percentuale sulla futura rivendita e un diritto di riacquisto. Dall'altra gli(perlopiù sudamericani) prelevati, esattamente come avvenuto con Federicoed

In entrambi i casi, la regola aurea di Valdebebas resta invariata: non perdere mai il controllo sul cartellino dei propri prospetti migliori.

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