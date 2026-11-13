La Fiorentina ha le risorse economiche per ambire a traguardi importanti, ma attorno alla squadra manca una struttura societaria in grado di sostenere adeguatamente gli investimenti. È questa la fotografia tracciata da Bernardo Brovarone, intervenuto al Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno all’indomani della pubblicazione del bilancio relativo alla stagione 2025/26. Le perplessità riguardano piuttosto l’organizzazione interna e la mancanza di figure di riferimento capaci di garantire una direzione chiara:

“Io ritengo che la figura dell’allenatore sia una figura talmente trainante, dominante e che funge da collante, sia fondamentale. Oggi le strutture societarie sono completamente diverse, con proprietà che vedono nel nostro Paese un’ottima opportunità di investimento. Cambia tutto e a quel punto bisogna anche saper accettare tutta una serie di svarioni di proprietà che si trovano in un ambito che è una novità assoluta per loro”.

Manca una struttura calcistica

Brovarone ha poi allargato il discorso al futuro della società viola, spiegando di non avere particolari timori sul piano economico, pur evidenziando alcune criticità nella gestione:

“Riguardo al futuro non sono né pessimista né preoccupato. La proprietà è generosa e finché tiene botta a livello economico, con un direttore sportivo bravo possiamo farcela. L’unica cosa è che questa proprietà non esiste. La proprietà viola sono persone che hanno ricevuto in maniera fisiologica un’eredità dal padre e dal marito, che aveva il desiderio forte di portare in alto questa società. Io sono convinto che se la proprietà delegasse i poteri a due figure presenti in Italia, con carisma, e a un allenatore forte, penso che sia una società che possa fare molto bene. Ma al momento questa società non riesce a reggere il colpo e sta lavorando con delle ‘toppe’.

Al momento questo sembra uno sperpero di soldi. Il problema della Fiorentina è la struttura calcistica che manca. La Fiorentina è piena di soldi, ma abbiamo un vuoto intorno, serve una struttura più solida. Detto questo, non significa che questa squadra non possa raggiungere grandi obiettivi in questa stagione”.