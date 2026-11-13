Sembra impossibile, ed invece è realtà, Ronaldinho con la maglia del Ravenna, contro il Forlì, domenica alle 17:30. Il. Gaucho tornerà in campo, a distanza di 11 anni dall'ultima volta. Lo stesso Andrea Mandorlini, tecnico del club, ha parlato del brasiliano a Sky Sport:

"Entrerà nel secondo tempo, e si metterà davanti. Dove? I campioni devono scegliere. Il gruppo l'ha presa bene, perchè i ragazzi sono seri e hanno capito cosa vuol dire vedere uno come lui con la nostra maglia. Accende i riflettori sulla città intera, è rimasto un grandissimo, me ne sono accorto parlandoci. Alla presentazione ha parlato con tutti, è stato fantastico".