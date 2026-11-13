Atta pronto a scendere in campo contro il Cagliari

Giovanni Zecchi
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Arthur Atta è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo al Viola Park, dove la Fiorentina ha ripreso il lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli. Il centrocampista francese, uno degli acquisti più importanti dell’estate viola, è fermo dal 20 settembre e punta a tornare tra i convocati dopo la sosta per le nazionali, lunedì 23 novembre a Monza. «Sono convinto di riavere Atta dopo la sosta ma non mi lascio andare a nessuna previsione», aveva detto Vanoli domenica sera.

Atta era uscito al 66’ di Fiorentina-Napoli, l’ultima partita prima della sosta di tre settimane. Quello che inizialmente sembrava un fastidio alla gamba risolvibile in pochi giorni si è rivelato più delicato, con il dolore che si riacutizzava quando il rientro sembrava vicino. Dopo quasi due mesi di lavoro personalizzato, il francese si è allenato da solo anche nei giorni di riposo dei compagni per farsi trovare pronto alla ripresa. Le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente per valutare il rischio di ricadute.

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Il reinserimento sarà graduale e, anche in caso di convocazione, un impiego dal primo minuto a Monza appare improbabile. Se il recupero procederà come previsto, Atta potrebbe giocare due spezzoni, a Monza e poi a Udine contro la sua ex squadra, prima di tornare titolare il 7 dicembre in Fiorentina-Cagliari. Lo scrive Repubblica Firenze.

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