Arthur Atta è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo al Viola Park, dove la Fiorentina ha ripreso il lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli. Il centrocampista francese, uno degli acquisti più importanti dell’estate viola, è fermo dal 20 settembre e punta a tornare tra i convocati dopo la sosta per le nazionali, lunedì 23 novembre a Monza. «Sono convinto di riavere Atta dopo la sosta ma non mi lascio andare a nessuna previsione», aveva detto Vanoli domenica sera.

Atta era uscito al 66’ di Fiorentina-Napoli, l’ultima partita prima della sosta di tre settimane. Quello che inizialmente sembrava un fastidio alla gamba risolvibile in pochi giorni si è rivelato più delicato, con il dolore che si riacutizzava quando il rientro sembrava vicino. Dopo quasi due mesi di lavoro personalizzato, il francese si è allenato da solo anche nei giorni di riposo dei compagni per farsi trovare pronto alla ripresa. Le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente per valutare il rischio di ricadute.

Il reinserimento sarà graduale e, anche in caso di convocazione, un impiego dal primo minuto a Monza appare improbabile. Se il recupero procederà come previsto, Atta potrebbe giocare due spezzoni, a Monza e poi a Udine contro la sua ex squadra, prima di tornare titolare il 7 dicembre in Fiorentina-Cagliari. Lo scrive Repubblica Firenze.