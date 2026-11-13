Una rosa piena di personaggi, quella del '98-'99: Toldo racconta le bizzarrie di Lulù Oliveira e di Edmundo, O Animal

Federico Targetti
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L'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo ha parlato ai canali ufficiali del club viola, raccontando tra le altre cose un paio di spassosi aneddoti sul suo spogliatoio:

Ne succedevano di tutti i colori, Oliveira veniva con un falco vero, e lo appoggiava nello spogliatoio. Questa dove la trovi? Edmundo era un pazzo scatenato, adesso è diverso, non si può più. Il falco di Oliveira sembra un'aquila, gli metteva la museruola, ed il falco ci guardava, mentre noi ridevamo. Ancora adesso ci sentiamo con Lulù. Edmundo ne faceva una al giorno, una volta dette un pugno ad un difensore della Primavera in una partitella, Malesani sospese l'allenamento.
Lulù Oliveira

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