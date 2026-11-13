Il bilancio della Fiorentina racconta una realtà con cui il club dovrà necessariamente fare i conti anche nelle prossime stagioni. A fare il punto sulla situazione economica viola è stato Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare i conti relativi alla stagione 2025/26:

“Non è una sorpresa. Chiaramente, in questo calcio c’è bisogno sempre più di avere un livello della rosa sempre più ampio, di qualità e costoso per cercare di vincere qualcosa. Se però i ricavi strutturali sono stagnanti e stabili, è evidente che si va in difficoltà ogni volta che non si può attingere alle entrate supplementari, come plusvalenze o soldi dalle coppe.

In questo bilancio non c’è nessuna delle due entrate straordinarie e di fatto si è arrivati a un inevitabile rosso, che si sostiene in piedi solo grazie alla scelta della famiglia Commisso di sostenere il club dal punto di vista finanziario, ricapitalizzando circa 100 milioni”.

Viola Park e plusvalenze: il modello da seguire

“Piaccia o non piaccia, in attesa di uno stadio più redditizio, e quello in costruzione lo sarà anche se non quanto uno stadio nuovo di zecca, la grande ricchezza della Fiorentina si chiama Viola Park e si chiama plusvalenze nella miglior accezione del termine.

La Fiorentina adesso deve essere un club che acquista giocatori a un prezzo medio-basso per generare una plusvalenza oppure dovrà costruirseli in casa. La Fiorentina deve guardare a realtà come l’Atalanta, che sfrutta molto le plusvalenze, o come il Como che, sì, è dipendente dalla proprietà, però sta lavorando dal punto di vista del merchandising sfruttando l’immagine del lago di Como per trovare fondi extra e l'immagine di Firenze non è da meno. Al momento la società non può puntare alle ambizioni dei top club europei e finché non aumentano i ricavi dovrà puntare sulle plusvalenze dei calciatori”.