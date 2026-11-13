VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Un legame che va oltre il campo da gioco e resiste al tempo e alla distanza. Attraverso un toccante messaggio social pubblicato in collaborazione con la Fiorentina, Edoardo Bove ha voluto ringraziare ancora una volta il club viola e l'intera città di Firenze in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche del docufilm "In un battito".

Le parole d'amore per il popolo viola

La pellicola, in programmazione nei cinema dal 16 al 18 novembre, ripercorre i momenti drammatici del malore che ha interrotto bruscamente la sua avventura in Serie A, fino al complesso percorso di rinascita sportiva e personale ripartito dall'Inghilterra. Nel lanciare l'evento, il centrocampista ha dedicato un pensiero speciale all'ambiente gigliato:

Firenze ha un posto speciale nella mia storia. Una storia che ho voluto raccontare anche nel film In un battito, che da lunedì sarà per tre giorni al cinema. Nei giorni più difficili, la Fiorentina e tutto il popolo viola mi hanno fatto sentire un affetto e una vicinanza incredibili. In quei giorni ho capito quanto possa essere forte il legame tra un giocatore, una squadra e un’intera città.

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Qui di seguito le date e luoghi in cui poter vedere il film (pubblicato dallo stesso Bove):