VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Nazionale italiana è stata bravissima a saper soffrire contro la Francia, una capacità che dovrebbe imparare in fretta anche la Fiorentina: in Serie A, infatti, quando i viola incassano una rete finiscono solitamente per prenderne subito un'altra, indirizzando la partita nel peggiore dei modi. La sosta per le Nazionali aiuta sicuramente chi ha pochi calciatori convocati, considerando il rischio infortuni, i voli transoceanici, la stanchezza o l'amarezza di chi è rimasto in panchina. La Fiorentina non ne ha tantissimi in giro per il mondo, ma Vanoli ha comunque dovuto rinunciare a sei ottimi elementi. Paratici ha acquistato molti giovani di prospettiva, quindi in futuro diversi viola andranno nelle rispettive selezioni, come accadrà per Valdepenas. Dopo i primi tempi insufficienti di Marassi e Reggio Emilia in cui la Fiorentina non ha combinato nulla, la squadra deve essere sempre presente a se stessa, pur con i propri limiti. Spetta a Vanoli trovare la quadra definitiva, visto che ormai i giocatori non sono più in ritardo di condizione."

I singoli

La difesa

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"Per permettersi di far giocare dal primo minuto un profilo come Pedro Goncalves,. Non possono assolutamente giocare tutti insieme dal primo minuto: Atta, Pedro Goncalves, Njie... Alcuni talenti devono necessariamente subentrare dalla panchina e fare la differenza a gara in corso.""La fase difensiva va registrata d'urgenza, non solo a livello di singoli ma soprattutto come lavoro di reparto.. Di contro, non ho ancora mai visto il vero Dragusin di Genova, eccezione fatta per la partita casalinga contro il Napoli: non so se questo suo rendimento sottotono sia dovuto alla mancanza di equilibrio generale della squadra o a problemi personali."