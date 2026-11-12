La diretta testuale di Italia-Francia
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Fischio d'inizio alle 20:45 per Italia-Francia a San Siro, con gli azzurri chiamata a fare un grande risultato per cercare di stravolgere la classifica di Nations League. Azzurri in questo momento al terzo posto, con 7 punti, alle spalle del Belgio, secondo, con 9 e una partita in più (ha appena vinto contro la Turchia), e la Francia, prima con 10. Fagioli parte dalla panchina, dal 1', invece, l'ex viola Kayode (QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI). Segui la diretta testuale della partita.
La cronaca della partita1' Inizia la sfida, sotto la pioggia di San Siro: primo pallone toccato dalla Francia.
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