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Ufficializzate le formazioni di Italia e Francia in vista dell'appuntamento di questa sera, ore 20:45 a Milano, di Nations League. Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha deciso di lasciare in panchina il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, per mettere dal 1' Barella e Frattesi ai lati di Tonali. Questi gli undici scelti delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.