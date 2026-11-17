La Repubblica analizza il momento delicato attraversato da Nicolò Fagioli, finito in una spirale di prestazioni scialbe e difficoltà tattiche sia con la Fiorentina che in Nazionale. Il centrocampista sta vivendo una fase d'affanno fotografata da un doppio cambio identico: prima la sostituzione all'intervallo con l'Atalanta il 29 ottobre per mano di Paolo Vanoli, poi la bocciatura a metà partita con l'Italia contro il Belgio a Bruxelles per fare posto a Doumbia. Il ragazzo, emotivo e sensibile, prova a schermarsi dalle polemiche citando sui social le tre scimmie sagge ("non vedo, non sento, non parlo del male"), mentre mister Vanoli non smette di fargli da scudo ribadendo pubblica stima.

Il retroscena estivo con Grosso, la rivalità con Oulai e la tentazione di mercato

Eppure lo scenario attorno a Fagioli si fa sempre più intricato. Già in estate la società non lo riteneva incedibile e con l'ex tecnico Fabio Grosso avrebbe potuto salutare a fronte di un'offerta congrua per lasciare spazio a Oulai, prima che il ritorno di Vanoli ribaltasse le priorità ponendo l'ex Juventus al centro del villaggio viola. Oggi però le cose sono cambiate: Oulai viaggia su ottimi livelli, mentre Fagioli è in riserva. Per Vanoli i due sono alternativi e tatticamente incompatibili sulla linea mediana. Per questo motivo, sebbene la Fiorentina voglia difendere e recuperare il giocatore, non è affatto da escludere che dinanzi a un'offerta importante nella sessione di gennaio la dirigenza viola possa sedersi al tavolo delle trattative.

Lavoro al Viola Park verso il Monza: buone notizie da Atta e Ndour

Intanto al Viola Park il conteggio alla rovescia in vista della trasferta di Monza è già iniziato. Fagioli torna a disposizione di Vanoli da oggi per preparare la sfida, mentre la squadra si ricompatterà al completo da domani con il rientro di tutti i nazionali. Dall'infermeria arrivano segnali confortanti per Arthur Atta: il francese ha lavorato parzialmente con il gruppo e vede la luce in fondo al tunnel dopo il lungo stop addominale risalente a settembre, puntando alla convocazione per la panchina contro i brianzoli. Lavoro a parte anche per Cher Ndour per smaltire un leggerissimo risentimento alla caviglia accusato in Under 21, ma la sua presenza per la ripresa del campionato non è assolutamente in dubbio.