Nicolò Fagioli attraversa un momento difficile tra Fiorentina e Nazionale. In viola ha perso la continuità che lo aveva messo in luce nella scorsa stagione e nelle prove più recenti è apparso meno sicuro e meno incisivo nella costruzione del gioco. Anche la parentesi azzurra è stata complicata. Dopo aver seguito dalla tribuna la sfida con la Francia, contro il Belgio è partito titolare con la maglia numero 10 ed è stato sostituito all’intervallo, al termine di un primo tempo di sofferenza per tutta la squadra.

La preoccupazione è che le prestazioni sottotono si trasformino in una crisi di fiducia. A Fagioli restano le qualità che possono fare la differenza nel centrocampo viola, dalla lettura delle situazioni alla capacità di dare ordine alla manovra e vedere linee di passaggio che sfuggono ad altri. Paolo Vanoli ha preso le sue difese, invitando a moderare i giudizi, e al tempo stesso lo ha spronato a ritrovare ritmo e concentrazione.

La ripresa del campionato offre a Fagioli l’occasione per tornare a incidere nella Fiorentina. A 25 anni ha ancora tempo per costruire la propria carriera e le prossime partite possono aiutarlo a ritrovare la naturalezza con cui giocava nei suoi momenti migliori. La squadra ha bisogno della sua qualità e la fiducia di Vanoli gli dà lo spazio per riconquistare un ruolo centrale. Lo scrive la Nazione.