In vista della sfida decisiva di Nations League tra Belgio e Italia, l'ex attaccante viola Luis Oliveira, per tutti Lulù, ha rilasciato una ricca intervista alle pagine de La Repubblica. Brasiliano di nascita, belga di nazionalità e italiano di adozione, Oliveira ha ammesso che il suo cuore stasera sarà equamente diviso: "Mi sento legato al 33% a ognuna delle tre nazioni e tiferò per entrambe. Devo gratitudine all'Anderlecht che mi ha fatto diventare professionista investendo su di me quando ero un ragazzino, ma la mia carriera si è sviluppata quasi tutta in Italia, soprattutto tra Cagliari e Firenze".

L'arrivo a Firenze, il disegnino di Ranieri e l'intesa da applausi con Batistuta

Tra i ricordi più vivi legati alla sua esperienza in maglia gigliata, Oliveira ha riservato parole di grande stima nei confronti di Claudio Ranieri, il tecnico che lo accolse a Firenze: "Andai in sede e mi spiegò con un disegnino dove mi avrebbe voluto utilizzare. Da lui ho imparato molto, è una persona speciale e conserviamo ancora un bel rapporto. Ranieri fu fondamentale per creare la mia intesa in campo con Batistuta: far funzionare insieme un argentino e un brasiliano non era affatto una cosa facile, ma ci riuscì alla perfezione".

Un falco nello spogliatoio viola: "Lo appoggiavo sopra l'armadietto"

L'intervista regala anche un gustoso e celebre aneddoto legato al suo storico soprannome, "Il Falco": "Mio padre aveva un allevamento di falchi e galli e io in campo venivo chiamato così. Per questo a Firenze adottati un lanario: eravamo inseparabili, veniva con me persino nello spogliatoio! Lo sistemavo sopra il mio armadietto, andavo ad allenarmi e poi tornavamo a casa insieme. Ricordo ancora le facce dei miei compagni di squadra, stupiti e divertiti, e ancora oggi mi scappa da ridere. Ma in fondo che c'era di strano?".