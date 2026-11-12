Le parole di Stefano Cecchi al Pentasport di Radio Bruno sul momento viola
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Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento viola. Ecco le sue dichiarazioni:
La Fiorentina ha finalmente trovato una sua fisionomia precisa. Le ultime due prestazioni hanno dimostrato chiaramente che questa squadra deve giocare con tanta qualità in campo: tre trequartisti alle spalle dell'unica punta e Oulai in mezzo al campo. L'ivoriano è un giocatore che togli difficilmente dall'undici titolare, anche per via della sua sfacciataggine agonistica. Non vorrei mai rinunciare a Fagioli, ma oggi come oggi merita di rifiatare un po' in panchina. La Fiorentina ha un centrocampo quasi 'obbligato' a portare e gestire il pallone, perché manca un vero elemento che faccia diga davanti alla difesa, un profilo che credo proprio arriverà a gennaio. Ndour è l'unico con caratteristiche più difensive, anche per via della sua struttura fisica. Un giocatore con queste doti serve come il pane, soprattutto per evitare che i nostri difensori si trovino continuamente scoperti nell'uno contro uno con gli attaccanti avversari.
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