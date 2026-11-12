Le parole di Stefano Cecchi al Pentasport di Radio Bruno sul momento viola

Alessio Vannini
Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

VIDEO - Zidane e l'elogio a Lippi: "Alla Juve giocavo male", poi lui mi cambiò"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento viola. Ecco le sue dichiarazioni:

La Fiorentina ha finalmente trovato una sua fisionomia precisa. Le ultime due prestazioni hanno dimostrato chiaramente che questa squadra deve giocare con tanta qualità in campo: tre trequartisti alle spalle dell'unica punta e Oulai in mezzo al campo. L'ivoriano è un giocatore che togli difficilmente dall'undici titolare, anche per via della sua sfacciataggine agonistica. Non vorrei mai rinunciare a Fagioli, ma oggi come oggi merita di rifiatare un po' in panchina. La Fiorentina ha un centrocampo quasi 'obbligato' a portare e gestire il pallone, perché manca un vero elemento che faccia diga davanti alla difesa, un profilo che credo proprio arriverà a gennaio. Ndour è l'unico con caratteristiche più difensive, anche per via della sua struttura fisica. Un giocatore con queste doti serve come il pane, soprattutto per evitare che i nostri difensori si trovino continuamente scoperti nell'uno contro uno con gli attaccanti avversari.
Stefano Cecchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti