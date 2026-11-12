Il direttore sportivo del Frosinone spende belle parole per Paratici e sul progetto della Fiorentina

Filippo Caroli
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Il ds del Frosinone Renzo Castagnini ha parlato in una lunga intervista concessa a tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua anche sulla Fiorentina. Le sue parole:

Sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata più di altre. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia, ha fatto un lavoro straordinario, se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima. Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare...
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