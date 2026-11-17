Concluso il girone di Nations League tra l'esaltante vittoria di San Siro con la Francia ed il brutto scivolone di Bruxelles contro il Belgio, per l'Italia di Roberto Mancini è tempo di proiettarsi verso i sorteggi delle qualificazioni europee, in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast. Come sottolineato dall'analisi dell'edizione odierna del Corriere della Sera, il Commissario Tecnico azzurro punta ad ampliare la rosa a sua disposizione inserendo linfa nuova nel gruppo: tra le conferme del blocco giovane spicca l'ottimo momento di Michael Kayode, mentre nel reparto d'attacco si valutano le alternative a Pio Esposito come l'infortunato Raimondo e gli esterni Cisse, Vergara e Cambiaghi.

La ricerca del regista: Tonali riadattato e l'opzione Amatucci

Una delle riflessioni più delicate nello scacchiere del CT riguarda il cuore del centrocampo. Con Gianluigi Donnarumma punto fermo tra i pali, Mancini sta sperimentando Sandro Tonali nel ruolo di regista; una soluzione credibile pur se riadattata, che richiede per forza di cose nuove candidature e alternative di ruolo native. Ed è proprio in questa casella che il quotidiano milanese inserisce il profilo di Lorenzo Amatucci: il centrocampista classe 2004 sta trovando continuità da titolare in Spagna ed è diventato una colonna dell'Under 21 di Silvio Baldini, attirando l'attenzione dello staff della Nazionale maggiore per le sue qualità in fase di impostazione.

Tra la consacrazione in Liga ed il rimpianto al Viola Park

Il costante monitoraggio del CT azzurro riaccende inevitabilmente i riflettori sull'operazione chiusa durante la scorsa sessione estiva di calciomercato dalla Fiorentina. La dirigenza viola ha infatti ceduto l'ex regista della Primavera al Deportivo La Coruña a titolo definitivo per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Se per Amatucci il momento rappresenta la definitiva consacrazione nel calcio internazionale ed un motivo di grande orgoglio verso una possibile chiamata con i "grandi", per l'ambiente viola la sua esplosione all'estero rischia di trasformarsi in un potenziale rimpianto di mercato.