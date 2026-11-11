La Fiorentina continua a investire sui giovani, ma una parte del proprio patrimonio calcistico si sta mettendo in mostra lontano da Firenze. Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento ai ragazzi ceduti o mandati in prestito negli ultimi anni, tra possibili rimpianti e occasioni di crescita. Il caso più evidente è quello di Michael Kayode, passato al Brentford nel gennaio 2025 per 18 milioni di euro e oggi nel mirino di diverse big europee, dopo aver esordito anche con gol nella Nazionale maggiore.

Non è l'unico nome da seguire. In Under 21 si stanno mettendo in mostra anche Lorenzo Amatucci e Pietro Comuzzo, entrambi con un passato recente in viola. Il primo, ceduto al Deportivo La Coruña per poco più di due milioni mantenendo il 20% sulla futura rivendita, si è conquistato un ruolo da protagonista in Spagna. Il difensore, invece, è al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 19 milioni e sta ritrovando continuità.

Tra i giovani che cercano spazio altrove ci sono anche Niccolò Fortini, sempre al Torino, e altri profili come Rubino, Caprini e Kospo. Una rete di percorsi che testimonia quanto il futuro della Fiorentina non passi soltanto dal Viola Park, ma anche dalla crescita dei talenti che hanno lasciato Firenze.