Il weekend di campionato lascia in eredità un pesante bollettino medico per diverse società di Serie A, costrette a fare i conti con stop lunghi e tegole pesantissime per i rispettivi allenatori. La notizia più drammatica arriva da Genova: il Genoa ha infatti comunicato che gli accertamenti a cui si è sottoposto Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ex attaccante del Milan, subentrato per soli 7 minuti nel finale della sfida contro il Sassuolo (10 presenze e 2 assist finora), nei prossimi giorni finirà sotto i ferri per l'intervento chirurgico ricostruttivo, mettendo di fatto la parola fine alla sua stagione.

Napoli, tre mesi di stop per Vergara: salterà anche la Fiorentina in Coppa e Serie A

Non va di certo meglio in casa Napoli, dove si sono registrate le lacrime di Antonio Vergara. Infortunatosi dopo appena dieci minuti di gioco nel match di sabato scorso contro il Torino prima della staffetta forzata con De Bruyne, l'esterno azzurro si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il referto ha evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra: per il pieno ritorno all'attività agonistica serviranno circa tre mesi. Una defezione pesante per Massimiliano Allegri, che vedrà il giocatore saltare anche l'incrocio contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia (in programma il 16 dicembre) e la successiva sfida di campionato al Maradona nel weekend del 16-17 gennaio.

Atalanta, tegola Carnesecchi nel riscaldamento: ginocchio finito sotto i ferri

Infine, anche in casa Atalanta il lunedì ha portato pessime notizie dopo il pirotecnico 4-4 contro l'Inter. Maurizio Sarri aveva dovuto rinunciare a Marco Carnesecchi a pochi minuti dal fischio d'inizio a causa di un problema riscontrato durante il riscaldamento. Gli esami di rito hanno confermato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: l'estremo difensore nerazzurro si sottoporrà già nella giornata di martedì a un intervento chirurgico di regolarizzazione. Per lui si prospetta uno stop compreso tra il mese e il mese e mezzo, con il rientro in campo previsto direttamente ai primi di gennaio del nuovo anno.