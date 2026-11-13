VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Nel corso del suo intervento alla trasmissione 30° Minuto su Italia 7, il procuratore ed esperto di mercato Eugenio Ascari ha tracciato un bilancio completo sul momento della Fiorentina. Pur evidenziando le criticità che continuano a penalizzare il reparto arretrato, l'agente ha invitato l'ambiente a guardare con fiducia al proseguo del campionato dopo i segnali incoraggianti mostrati dalla squadra di Mister Vanoli prima della sosta.

La striscia positiva, i problemi dei singoli e la coppia Ranieri-Pongracic

"Il tallone d'Achille della Fiorentina rimane la difesa, ma i 5 punti raccolti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus devono spingere a guardare avanti con ottimismo", ha spiegato Ascari. "Le trasferte di Udine e Monza saranno decisive per staccarsi dalla zona calda. Vanoli deve registrare la retroguardia: Viery sta pagando il salto dal Brasile e i continui cambi di ruolo non lo aiutano, mentre da Dragusin serve molto di più. Doveva essere il leader ma contro la Juve ha fatto un passo indietro. La coppia Ranieri-Pongracic potrebbe garantire molta più solidità".

La linea verde di Paratici, il mercato di gennaio e il no a veterani come Acerbi e Matic

Passando alle strategie societarie e all'assetto della rosa, Ascari ha approvato la filosofia incentrata sui giovani, indicando però una lacuna evidente a centrocampo: "La Fiorentina fa bene a puntare sui giovani e le voci su Acerbi o Matic non si sposano con il progetto di Paratici. Serve pazienza con le scommesse green. A gennaio però servirà assolutamente un centrocampista incontrista, perché in rosa manca del tutto un profilo con quelle doti di interdizione".

Il futuro dei portieri: "De Gea intoccabile, a fine anno faccia da chioccia a Martinelli"

In chiusura, un passaggio sulle gerarchie tra i pali e la gestione dell'esperto portiere spagnolo: "Io a De Gea non rinuncerei mai. È nella fase finale della carriera e qualche errore ci sta. A fine stagione richiamerei Martinelli per fare il titolare, affiancandogli proprio De Gea nel ruolo di chioccia per farlo crescere. Ovviamente la dirigenza dovrà sedersi con lo spagnolo per ridiscutere il contratto e spalmarne l'ingaggio".