Vanni Sartini, allenatore fiorentino degli Halifax Wanderers, squadra canadese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"La tendenza generale del calcio moderno è quella di lavorare prima sull'organizzazione offensiva e sull'intensità, rispetto alla grande attenzione alla fase difensiva che si aveva fino a qualche anno fa. De Gea non sta attraversando la miglior stagione della sua carriera e la Fiorentina sta incassando decisamente troppi gol a partita. D'altronde, è molto più difficile correggere gli errori individuali rispetto alle letture di reparto. Dragusin commette degli sbagli di valutazione perché è un centrale d'impatto, abituato all'uno contro uno: con Grosso difendeva a zona, mentre adesso si comporta quasi come se fosse in una difesa a tre, ovvero pensando di avere sempre una copertura alle sue spalle quando invece spesso è lui l'ultimo uomo. Credo ci voglia tempo per assimilare una visione comune, e la Fiorentina ha lavorato in questa sosta proprio per trasferire questi concetti al reparto arretrato."

"Fiorentina alla ricerca della sua identità definitiva"

La panchina

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"La Fiorentina è ancora alla ricerca della sua identità definitiva. Pedro Gonçalves è un giocatore fortissimo che finora ha collezionato pochissimo minutaggio, e lo stesso vale per Oulai, mentre Pellegrino sembra sempre più a suo agio nel ruolo di punta solitaria.. È chiaro che con una mentalità simile diventa fondamentale disporre di ricambi continui nel corso della gara, oltre a dover lavorare sodo sulle transizioni difensive e sulla gestione delle situazioni a campo aperto.""I calciatori di oggi comprendono perfettamente che le sostituzioni sono fondamentali, anche se ciascuno di loro vorrebbe sempre partire dall'inizio e giocare l'intero match. Le partite sono tantissime e il livello d'intensità fisica si alza di anno in anno. In questo senso la Fiorentina ha una grande risorsa nella panchina, potendo contare su elementi del calibro di Gnonto, Brescianini e tutti gli altri che si sono alternati nelle ultime settimane."