Intervenuto per analizzare il momento vissuto dalla Fiorentina, il noto giornalista Filippo Grassia ha tracciato un bilancio chiaro al Pentasport di Radio Bruno
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Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:
"La classifica della Fiorentina piange amaramente, anche se si sono visti evidenti miglioramenti nella fase offensiva. C'è però un'urgenza assoluta: bisogna smettere di subire due gol a partita. Sia nella sfida contro l'Atalanta che in quella contro la Juventus, la squadra ha dimostrato di faticare terribilmente nella gestione del vantaggio. Credo che a questa squadra serva un centrocampista in più e, per ragioni di equilibrio, un attaccante in meno tra i vari Goncalves, Njie, Atta, Pellegrino e Mastantuono. Nel frattempo, continuo a registrare con piacere la crescita costante di Viery, mentre mi aspetto decisamente qualcosa in più da Fagioli, che deve avere molto più coraggio e verticalizzare maggiormente il gioco. Anzi, multerei chiunque passi la palla indietro al portiere."
Vanoli"Analizzando i singoli reparti, Pellegrino avrebbe bisogno di un maggiore rifornimento di cross dalle fasce per incidere in area di rigore. Il compito principale spetta ora a Mister Vanoli, che ha la responsabilità di trovare la giusta soluzione tattica per riuscire a combinare la qualità tecnica di alcuni ottimi giocatori con l'equilibrio indispensabile per tirare fuori la Fiorentina dai bassifondi della classifica di Serie A."
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