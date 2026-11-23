Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato dei principali temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Ranieri è il classico giocatore che fa discutere la piazza: vive di alti e bassi, ma alla fine garantisce quasi sempre la sufficienza in pagella. Trovo corretto il ballottaggio con Viery, dato che il brasiliano finora non ha entusiasmato. Nel calcio moderno è fondamentale poter contare su 11 titolari e su 5 cambi in panchina pronti a incidere. Anzi, non considererei sbagliato concedere un paio di settimane di riposo a Dragusin, a patto ovviamente che Pongracic e Ranieri siano al 100% della forma. Personalmente, vedrei benissimo il ritorno della coppia centrale della passata stagione, completata dalle novità sulle corsie esterne con Joao Mario e Jimenez".

"Stasera serve grande atteggiamento. Nelle prossime 5 gare vedremo la vera Fiorentina"

Malusci si è poi focalizzato sulle chiavi tattiche del posticipo e sulle prospettive a medio termine per la squadra di Vanoli: "Stasera mi aspetto di vedere un grande atteggiamento fin dal primo minuto e soprattutto zero errori sul piano tecnico. Il Monza è una squadra che cerca subito la verticalizzazione per servire Varela nel breve tempo possibile: per questo motivo dovremmo essere estremamente puliti nelle uscite da dietro e marcarlo con la massima attenzione. Non si può certo dare un giudizio positivo sulla prima parte di stagione della Fiorentina, ma il ciclo delle prossime cinque partite sarà fondamentale per capire di che pasta sia fatta la squadra e per vederne finalmente la vera identità".