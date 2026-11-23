Marco Bolis, ex giocatore e bandiera del Monza, con quasi 300 presenze nella squadra lombarda è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla gara di stasera:

"Il Monza ha alternato buone prestazioni ad altre meno felici, ma ha tutte le carte in regola per salvarsi in Serie A. La sfida di stasera è di fondamentale importanza per la classifica di entrambe, anche se fa un po' male dirlo visto che la Fiorentina dovrebbe lottare per ben altri palcoscenici. Varela? È stato una sorpresa per tutti: sta segnando con regolarità, ha grandi qualità ed è un attaccante spietato sotto porta. Tuttavia, il Monza non può fare affidamento soltanto su di lui, anche perché ora le difese avversarie impareranno a conoscerlo e lo marcheranno con molta più attenzione".

"Fiorentina in crescita, ma la difesa subisce troppo: serve un cambio di marcia"

Bolis si è poi soffermato sulla situazione in casa gigliata, evidenziando le criticità difensive e le potenzialità della rosa di Vanoli: "Sono due anni che la Fiorentina non è particolarmente fortunata sul piano dei risultati, ma da questa squadra mi aspetto un campionato ben diverso rispetto a quello del Monza. La rosa è assolutamente competitiva e il gruppo è in netta crescita: adesso serve dare continuità ai risultati per risalire la china e lasciarsi alle spalle questa classifica deficitaria, che finora ha generato grande delusione. Il problema principale resta la fase difensiva: la squadra ha segnato una buona quantità di gol, ma ne ha subiti decisamente troppi. Dietro bisogna assolutamente registrare qualcosa, perché i valori dalla metà campo in su ci sono tutti".