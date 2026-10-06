Se siete scaramantici, fate gli scongiuri. Perchè nel suo ultimo post di Ryanair Italia su X, c'è uno sfottò all'indirizzo del Genoa. La compagnia aerea non è nuova ad un utilizzo "bizzarro" dei suoi account social con prese di giro molto pungenti e spesso a tema calcistico (pochi giorni fa c'era un post sulla calvizie di Dimarco...).

Dicevamo del post di oggi, che potete vedere qui sotto: "Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A". Uno sfottò per il Grifone in difficoltà che diventa, automaticamente, una gufata per la Fiorentina che sarà proprio l'avversaria della squadra di De Rossi nell'anticipo di sabato a Marassi. Nel dubbio, meglio toccare ferro.