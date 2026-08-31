Ryanair continua ad ironizziare sulla sconfitta della Fiorentina: il video
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Continuano le prese in giro sulla Fiorentina da parte di Ryanair su X. Dopo l'episodio della manata di Jimenez, la compagnia aerea ironizza sull'inizio di stagione deludente della Fiorentina comparandola con un video dell'ANSA su degli atleti robot in Cina, scrivendo: "Giocano comunque meglio della Fiorentina".
Il messaggio
giocano meglio della Fiorentina comunque https://t.co/VuAcmfCe2f— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 31, 2026
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