Roberto Gotta, giornalista di Sky Sport ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare degli ultimi acquisti viola:

"Se Beto e Gnonto si presentano nelle loro due migliori versioni, la Fiorentina ha da essere davvero felice. Perdere le tracce di Gnonto in quest'ultimo periodo è stato facile perché non ha trovato molta continuità sul campo. Non è mai stato un elemento del tutto fondamentale nelle gerarchie del Leeds, ed è proprio per questo motivo che un ritorno nel campionato italiano non potrà fare altro che giovare alla sua crescita e al suo rendimento".

"Beto spacca-partite: sicuro di sé, ma delicato nel carattere"

"Per quanto riguarda Beto, neanche lui è mai stato un titolare inamovibile nell'Everton, ma ha sempre dimostrato un carattere molto carico e una grande sicurezza nei propri mezzi. Quando entrava dalla panchina mostrava una fame tremenda di fare gol e di spaccare le partite. Dal punto di vista caratteriale è una persona molto delicata. Gli piace ricevere la palla direttamente tra i piedi e coordinarsi per tirare in porta nel minor tempo possibile; non è un giocatore fenomenale sui palloni alti, anche se la statura e l'altezza lo aiutano inevitabilmente nei duelli".