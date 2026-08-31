Dopo Beto e Gnonto il mercato della Fiorentina non si ferma. Lucas Torreira potrebbe completare il centrocampo viola, specialmente in caso di cessione di Rolando Mandragora. Il centrocampista del Galatasaray vuole tornare a vestire la maglia viola (come abbiamo scritto), ma di contro c'è la volontà della società turca.

Il Galatasaray sta facendo muro, dato che considera Torreira un incedibile a centrocampo. Il club ha operato una finestra di mercato di livello, e non vuole perdere uno dei propri leader a centrocampo.