Lucas Torreira rifiuta due club italiani e aspetta la Fiorentina. Intanto Mandragora è conteso da Genoa e Torino
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Il mercato della Fiorentina si accende nelle sue battute finali con un clamoroso intreccio in mezzo al campo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza gigliata sta lavorando a un'operazione d'impatto per il reparto mediano, legata a doppio filo alla cessione di Rolando Mandragora.
Torreira dice no all'A e aspetta la Fiorentina
Il nome in ponte per sostituire l'ex Torino è un graditissimo ritorno: Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ha espresso la chiara volontà di vestire nuovamente la maglia viola. A conferma del suo desiderio viscerale di tornare a Firenze, Torreira ha recentemente rifiutato le proposte concrete di due club italiani per attendere che la Fiorentina affondi il colpo definitivo.
Volata Genoa-Torino per Mandragora
Per fare spazio al rientro del mediano sudamericano, la società viola sta definendo la partenza di Rolando Mandragora. Sul centrocampista ex Udinese si è scatenata una vera e propria volata di mercato tra Genoa e Torino, pronte a contendersi le sue prestazioni fino all'ultimo secondo di sessione. Più defilato, al momento, resta il Bologna.
Ore decisive per la fumata bianca
L'incastro è ormai delineato: non appena verrà formalizzata la cessione di Mandragora a una tra Genoa e Torino, la Fiorentina avrà via libera per affondare il colpo Torreira e riabbracciare il regista uruguaiano. Le prossime ore saranno infuocate sull'asse di mercato viola.
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