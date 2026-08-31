Il mercato della Fiorentina si accende nelle sue battute finali con un clamoroso intreccio in mezzo al campo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza gigliata sta lavorando a un'operazione d'impatto per il reparto mediano, legata a doppio filo alla cessione di Rolando Mandragora.

Torreira dice no all'A e aspetta la Fiorentina

Il nome in ponte per sostituire l'ex Torino è un graditissimo ritorno: Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ha espresso la chiara volontà di vestire nuovamente la maglia viola. A conferma del suo desiderio viscerale di tornare a Firenze, Torreira ha recentemente rifiutato le proposte concrete di due club italiani per attendere che la Fiorentina affondi il colpo definitivo.

Volata Genoa-Torino per Mandragora

Per fare spazio al rientro del mediano sudamericano, la società viola sta definendo la partenza di Rolando Mandragora. Sul centrocampista ex Udinese si è scatenata una vera e propria volata di mercato tra Genoa e Torino, pronte a contendersi le sue prestazioni fino all'ultimo secondo di sessione. Più defilato, al momento, resta il Bologna.

Ore decisive per la fumata bianca

L'incastro è ormai delineato: non appena verrà formalizzata la cessione di Mandragora a una tra Genoa e Torino, la Fiorentina avrà via libera per affondare il colpo Torreira e riabbracciare il regista uruguaiano. Le prossime ore saranno infuocate sull'asse di mercato viola.