VIDEO VN - Pinones-Arce: "Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, crediamoci"

Il Torino è molto attivo nelle ultime ore, ed in questa sessione di mercato Petrachi ha costruito un'asse di mercato con Fabio Paratici. Comuzzo, Fortini e Njie, 3 operazioni concluse tra le due società. In ballo però c'è anche il futuro di Rolando Mandragora, che già in passato ha vestito la maglia Granata.

Secondo Sky, ancora non c'è l'accordo tra Torino e Fiorentina. Petrachi comunque continuerà a lavorare per mettere a disposizione di Abate l'ex Genoa, che resta un obiettivo primario.