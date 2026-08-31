«Oggi comincia il rinascimento viola»: con queste parole Giuseppe B. Commisso ha chiuso il discorso per la festa del Centenario al Franchi, lanciando un messaggio di speranza dopo un avvio di campionato molto negativo. La Fiorentina è ancora ferma a zero punti e senza gol segnati, mentre la seconda sconfitta consecutiva ha spinto la società ad accelerare sul mercato.

Nel giro di poche ore sono così arrivati il decimo e l’undicesimo acquisto dell’estate: Alieu Njie, esterno offensivo prelevato dal Torino, e Beto Betuncal, centravanti dell’Everton. Una doppia operazione da oltre 30 milioni di euro per offrire a Fabio Grosso nuove soluzioni nel suo 4-3-3, trasformato nelle prime due giornate in un 4-3-2-1. Njie è un’ala rapida e abile nel dribbling, utilizzabile su entrambe le fasce, mentre Beto è una punta esperta, capace di attaccare la profondità e già abituata alla Serie A.

L’arrivo di Beto sblocca la cessione di Moise Kean, assente contro il Frosinone per motivi di mercato e atteso questa mattina a Como per le visite mediche. L’operazione prevede 5 milioni per il prestito oneroso, 30 per l’obbligo di riscatto e altri 5 di bonus. Prima di lasciarlo partire, Paratici voleva avere in mano il sostituto: ha atteso Zirkzee, per il quale erano stati offerti 5 milioni più 25 tra prestito e riscatto, e ha lavorato per Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest, senza ottenere una vera apertura. La scelta è quindi ricaduta su Beto, atteso oggi per le visite mediche e acquistato per 18 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.