Fabio Paratici si prepara a completare la rosa di Fabio Grosso e per farlo dovrà ovviare all'imminente addio di Albert Gudmundsson

Nicolò Schira
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Non solo l'arrivo di Beto, che si prepara a firmare un contratto di 4 anni. Fabio Paratici si prepara a completare la rosa di Fabio Grosso e per farlo dovrà ovviare all'imminente addio di Albert Gudmundsson, che nella giornata di ieri ha aperto alla Lazio.

Per farlo, la Fiorentina ha messo nel mirino Wilfried Gnonto del Leeds. Infatti, la dirigenza viola ha individuato nel talento dell'italiano l'ottimo sostituto dell'islandese.

Gnonto

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