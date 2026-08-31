VIDEO VN - Pinones-Arce: "Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, crediamoci"

Svolta improvvisa nel mercato della Fiorentina. E' fatta per Beto. I viola hanno raggiunto un’intesa con l’Everton e hanno ricevuto il via libera per programmare le visite mediche nella giornata di lunedì, come riferito da Sky Sport.

L’operazione cambia così le strategie della Fiorentina per il reparto offensivo, soprattutto perché Joshua Zirkzee ha comunicato in serata al club viola di non accettare la proposta. L’attaccante olandese, che era il principale obiettivo per raccogliere l’eredità di Moise Kean, ha quindi scelto di non proseguire la trattativa con la società di Commisso.