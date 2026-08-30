VIDEO - Grosso su Kean: "Mi sarebbe piaciuto averlo. Vanno colmate le fragilità"

Albert Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Lazio.

Come raccolto da Nicolò Schira per ViolaNews, l'attaccante islandese è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio di Gattuso, con le prossime ore decisive, forse già in serata.

Prestito oneroso con diritto di riscatto la formula attorno alla quale si sta strutturando l'affare, pronto un contratto fino al 2030 per l'ex Genoa che ha già accettato la destinazione mettendo in secondo piano un paio di altre soluzioni (era stato proposto al Bologna come potenziale post Rowe).