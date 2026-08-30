L'esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiornato su X sulla situazione Dodò
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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiornato su X sulla situazione Dodò:
La situazione dell'esterno
La priorità di Dodò è restare alla Fiorentina e prendere una decisione definitiva sul futuro a partire dalla prossima sessione di mercato. Il contratto del brasiliano scade nel giugno 2027. Negli ultimi giorni Dodô ha rifiutato il trasferimento all’Olympiakos.
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