VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"

Lucas Torreira è a Capri, e ogni volta che il centrocampista fa ritorno in Italia non può non far ripensare all'annata in viola. Il regista è sempre rimasto molto legato a Firenze ed è notizia delle scorse settimane, vi avevamo parlato dell'idea di riportarlo a Firenze in caso di addio a Fagioli. In attesa di capire se dietro la tappa di Torreira in Italia possa esserci altro, il calciatore del Galatasaray si gode il mare e il sole di Capri.