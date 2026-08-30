Le prime parole del nuovo esterno offensivo della Fiorentina
VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"
Prime parole da calciatore della Fiorentina per Njie ai canali ufficiali del club gigliato:
Le prime parole
Sono molto felice e davvero entusiasta di iniziare a giocare per questa squadra, è emozionante. Non ho mai visto un centro sportivo così bello, quindi sono solo felice e onorato di essere qui. Voglio migliorare ogni giorno sempre di più e speriamo di fare una bella stagione. Mi ha convinto la storia della Fiorentina, ci ho giocato contro molte volte e vedo la passione che hanno, e naturalmente per il centro sportivo. Come dicevo prima è un bel progetto quello che mi hanno presentato e perciò non potevo dire di no, ho accettato e speriamo che sia una buona stagione. Le mie qualità principali? Il dribbling, quello che in Italia si chiama il saltare l'uomo. Posso aiutare la squadra a fare la differenza in campo ed essere pericoloso per i nostri avversari in fase offensiva. Le cose su cui devo migliorare sono le scelte e magari segnare più gol e assist. E' la cosa su cui penso di dover migliorare. Non mi sono prefissato un obiettivo, sono qui solo per aiutare e se i numeri poi arrivano aiutando la squadra in campo allora sarò molto contento. Non ho ancora parlato con i compagni attuali ma con alcuni che hanno giocato qui in passato e mi hanno detto che è una grande opportunità per me per dimostrare il mio valore. Ho detto loro che quindi non potevo non venire a Firenze. Ho parlato con Fortini, Comuzzo e Biraghi, mi hanno detto un sacco di cose positive. Sono davvero emozionato ed entusiasta, voglio avere un grande impatto per mostrare ai tifosi le mie qualità e la mia passione, quindi voglio solo scendere in campo e aiutare la squadra con le mie capacità.
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