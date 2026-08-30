Ora è ufficiale: Alieu Njie è un nuovo calciatore della Fiorentina. Depositato il contratto del giovane talento
VIDEO VN - Ecco il decimo acquisto viola. Alieu Njie ha terminato le visite
Ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità: Alieu Njie è un nuovo giocatore della Fiorentina. La società gigliata ha depositato in Lega il contratto del giovane esterno d'attacco classe 2005, che arriva a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Fabio Grosso.
Di seguito il comunicato emesso dal club viola:
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia.
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