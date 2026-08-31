La Fiorentina autorizza il passaggio di Kean al Como: l'incastro con l'arrivo di Beto e ulteriori dettagli sulla nuova avventura del classe 2000
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La Fiorentina ha dato il via libera a Moise Kean per raggiungere Como, dove l’attaccante sosterrà le visite mediche e completerà gli ultimi passaggi formali del trasferimento.
L’operazione con il club lariano, ormai definita da alcuni giorni, prevede 5 milioni di euro di parte fissa, 30 milioni per l’obbligo di riscatto e altri 5 milioni di bonus, per un affare che può arrivare complessivamente a 40 milioni.
La decisione della società viola arriva dopo aver individuato il sostituto di Kean. La Fiorentina ha infatti raggiunto un’intesa con l’Everton per Beto, dando così il via libera definitivo alla partenza del centravanti classe 2000.
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