Sensazioni positive, fino alla possibile chiusura, sul ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina. Destinazione graditissima al regista a cui è rimasta Firenze nel cuore e viceversa. I tifosi non hanno infatti mai dimenticato l'uruguaiano (con passaporto spagnolo) che è stato in riva all'Arno nel 2021-2022 e sarebbe pronto a tornare.

È in scadenza nel 2028 con il Galatasaray, club in cui si è trasferito subito dopo Firenze, e la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Non archiviato del tutto comunque il discorso legato a Kristian Thorstvedt, mediano norvegese del Sassuolo e pupillo di Grosso. In uscita Dodo ha rifiutato l'Olympiacos e ad ora la priorità del terzino destro, che il contratto in scadenza nel 2027, sembra quella di rimanere alla Fiorentina, rimandando l'eventuale partenza alla sessione di gennaio.

L'unica variabile che potrebbe fargli cambiare idea può essere un rilancio del Nottingham Forest, che però per il momento ha offerto una cifra troppa bassa, sui 7 milioni, rifiutata dalla Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.