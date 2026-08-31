Alieu Njie è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’esterno svedese è arrivato ieri in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2030. L’operazione è stata definita per 15 milioni di euro più circa 4 di bonus. «Sono molto felice ed entusiasta di essere qui e di iniziare a giocare per questa squadra. Non ho mai visto un centro sportivo così bello, sono felice e onorato. Voglio migliorare sempre di più ogni giorno che passa e speriamo di fare una bella stagione», ha dichiarato ai canali ufficiali del club.

La Fiorentina vuole acquistare un altro esterno e ha presentato un’offerta al Leeds per Gnonto, anche perché la cessione di Albert Gudmundsson appare sempre più vicina. L’islandese ha aperto al trasferimento alla Lazio, destinazione preferita rispetto al Bologna, con i club al lavoro sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Restano numerosi i fronti aperti a centrocampo: Mandragora è conteso da Torino e Genoa, mentre anche Fagioli rimane in bilico. Paratici e Goretti sono tornati su Lucas Torreira, il cui ritorno potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato, senza dimenticare Kristian Thorstvedt, seguito per tutta l’estate. Udinese e Torino, inoltre, avrebbero chiesto informazioni su Brescianini.

Rimane infine da risolvere il caso Dodò, destinato a trascinarsi fino alle battute conclusive del mercato. Dopo aver rifiutato l’Olympiakos, il brasiliano attende un possibile nuovo tentativo del Nottingham Forest, destinazione che però non sembra convincerlo particolarmente. A questo punto Dodò potrebbe anche restare clamorosamente a Firenze, eventualmente attraverso quel rinnovo ponte di un anno ipotizzato nelle scorse settimane. Lo scrive la Nazione.