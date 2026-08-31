Dopo Beto, la Fiorentina potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco. I nomi seguiti sono quelli dello spagnolo Roberto Fernández dell’Espanyol e dell’italiano Wilfried Gnonto del Leeds, profili che potrebbero arrivare anche a prescindere dall’esito delle altre trattative con i club inglesi.

Il reparto offensivo, infatti, è destinato a cambiare ancora. Kean partirà per Como per sostenere le visite mediche, mentre Gudmundsson è sempre più vicino all’addio. Dopo il Bologna, sull’islandese si è fatta avanti con decisione la Lazio, pronta a offrire un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Una formula alla quale la Fiorentina potrebbe aprire.

Movimenti in vista anche a centrocampo, dove Mandragora resta sacrificabile e piace soprattutto al Genoa di De Rossi. Thorstvedt e Torreira rimangono opzioni per le ultime ore di mercato. Scenario opposto per Dodò: dopo aver rifiutato l’Olympiakos, il brasiliano vorrebbe restare a Firenze nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Per convincere il club potrebbe essere necessario un rinnovo ponte.