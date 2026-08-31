La Fiorentina monitora la situazione di Torreira. Spunta l'idea di uno scambio

Redazione VN
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Lucas Torreira è la grande suggestione in casa Fiorentina. Il centrocampista del Galatasaray può tornare a Firenze, secondo Tuttomercatoweb.com.

L'ultima idea della dirigenza viola è quella di imbastire uno scambio con il club turco. Uno scambio che coinvolgerebbe Albert Gudmundsson, ormai ai margini del progetto tecnico viola. Sull'islandese c'è anche la Lazio, ed il suo nome è uno di quelli che infiammerà queste ultime giornate di mercato.

Lucas Torreira

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