Paratici chiude anche per Gnonto. Ora Gudmundsson può lasciare la Fiorentina
VIDEO Sky - Beto arriva a Firenze per le visite: tutto sull'affare
Dopo Beto la Fiorentina chiude un altro colpo dalla Premier League. Si tratta di Wilfried Gnonto, nome in orbita viola da alcuni giorni. Secondo Sky, l'affare è in chiusura con il Leeds.
Un arrivo che apre le porte alla cessione di Albert Gudmundsson. Gnonto sarà il nuovo esterno a sinistra, mentre l'islandese è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. La Lazio è la squadra che pare pù interessata all'ex Genoa.
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