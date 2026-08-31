Dopo Beto la Fiorentina chiude un altro colpo dalla Premier League. Si tratta di Wilfried Gnonto, nome in orbita viola da alcuni giorni. Secondo Sky, l'affare è in chiusura con il Leeds.

Un arrivo che apre le porte alla cessione di Albert Gudmundsson. Gnonto sarà il nuovo esterno a sinistra, mentre l'islandese è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. La Lazio è la squadra che pare pù interessata all'ex Genoa.