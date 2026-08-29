L’Olympiacos ha presentato un’offerta al Genoa per Frendrup. In caso di cessione, i rossoblù pensano a Mandragora della Fiorentina.
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L’Olympiacos ha presentato un’offerta al Genoa per Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento resta ancora distanza tra la proposta del club greco e le richieste dei rossoblù, con la trattativa dunque ancora da definire.
La situazione interessa da vicino anche la Fiorentina. In caso di partenza di Frendrup, infatti, il Genoa avrebbe individuato in Rolando Mandragora uno dei possibili profili per sostituirlo a centrocampo. Il futuro del centrocampista viola potrebbe quindi intrecciarsi con gli sviluppi della trattativa tra Genoa e Olympiacos.
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