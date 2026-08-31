Le ultime ore di calciomercato stanno regalando un vero e proprio colpo di scena sull'asse Firenze-Roma. Come raccontato nelle scorse ore, il futuro di Albert Gudmundsson si sta allontanando a passi da gigante dal club gigliato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante islandese è ormai in chiusura con la Lazio, che ha piazzato lo strappo decisivo superando ogni concorrenza.

No a Genoa e Bologna

Dietro all'imminente fumata bianca con i biancocelesti c'è un retroscena di mercato importante. Negli ultimi giorni, infatti, sull'islandese si erano registrati gli inserimenti concreti di due club di Serie A: il Genoa, che aveva sognato un clamoroso ritorno, e il Bologna, alla ricerca di un profilo di qualità sulla trequarti. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Gudmundsson ha declinato entrambe le proposte, focalizzando la sua attenzione unicamente sulla destinazione capitolina.

In chiusura con la Lazio: le cifre e la formula

La trattativa tra la Fiorentina e la Lazio è ormai ai dettagli finali. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che ha soddisfatto le richieste della dirigenza viola per far quadrare i conti. Per il calciatore islandese è pronto un contratto lungo, con scadenza fissata nel 2030.

Il sì del giocatore già nella giornata di ieri

A spianare la strada al buon esito dell'affare è stata la volontà ferrea dello stesso classe '97. Gudmundsson ha già dato il suo sì definitivo alla Lazio nella giornata di ieri, entusiasta di iniziare questa nuova avventura nella Capitale agli ordini di Gattuso. Le prossime ore saranno quelle formali per lo scambio dei documenti e la chiusura definitiva dell'operazione.