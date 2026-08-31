Ultimi due giorni di mercato particolarmente intensi per la Lazio, impegnata a completare le operazioni in entrata e in uscita. Il club deve prima trovare una sistemazione ai giocatori fuori dal progetto, rispettando i vincoli imposti dal saldo zero.

L’obiettivo principale per rinforzare l’attacco è Albert Gudmundsson. La Lazio e la Fiorentina stanno lavorando sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

L’islandese ha aperto al trasferimento, dando la precedenza alla Lazio rispetto alle altre proposte ricevute. I contatti sono costanti e le condizioni per raggiungere l’accordo ci sono, ma il tempo stringe e ogni acquisto dovrà essere accompagnato da calcoli precisi e dalle necessarie uscite da Formello. Lo scrive il Corriere dello Sport.