Fabio Paratici si prepara a completare la rosa di Fabio Grosso e per farlo dovrà ovviare all'imminente addio di Albert Gudmundsson
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Non solo l'arrivo di Beto, che si prepara a firmare un contratto di 4 anni. Fabio Paratici si prepara a completare la rosa di Fabio Grosso e per farlo dovrà ovviare all'imminente addio di Albert Gudmundsson, che nella giornata di ieri ha aperto alla Lazio.
Per farlo, la Fiorentina ha messo nel mirino Wilfried Gnonto del Leeds. Infatti, la dirigenza viola ha individuato nel talento dell'italiano un ideale sostituto dell'islandese, più ala e meno trequartista e quindi buono da aggiungere a Njie e Mastantuono nella batteria di esterni finale.
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