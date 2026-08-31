Il futuro di Albert Gudmundsson si trasforma in un vero e proprio giallo nelle battute finali di questo calciomercato estivo. Dopo i passi in avanti registrati nelle ultime ore per la cessione dell'attaccante islandese, la trattativa con la Lazio ha subito una momentanea e inaspettata battuta d'arresto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione si trova attualmente in uno stato di stand-by.

Bologna fuori dai giochi, resta l'ipotesi Genoa dell'ultimo minuto

Sul fronte delle alternative, il quadro si è delineato in maniera netta. Il Bologna si è definitivamente sfilato dalla corsa dopo il rifiuto incassato dallo stesso Gudmundsson e ha virato con decisione chiudendo per Mbangula. Resta da monitorare fino alle ultime battute la pista Genoa, che sogna il clamoroso ritorno last minute, anche se le prossime ore saranno totalmente decisive per capire se ci saranno i margini per affondare il colpo.

Lazio divisa: Fabiani dice sì, i dubbi di Gattuso e il fattore economico

La destinazione gradita al classe '97 resta la Lazio, a cui il giocatore ha già dato la propria totale disponibilità e il proprio gradimento. Tuttavia, all'interno del club biancoceleste si registra una spaccatura interna: da una parte il direttore sportivo Angelo Fabiani spinge forte per completare l'operazione in prestito; dall'altra il tecnico Gennaro Gattuso tentenna dal punto di vista tattico, preferendo un profilo con caratteristiche differenti per il proprio scacchiere. A complicare il quadro c'è anche la disponibilità economica del club capitolino, chiamato a far quadrare i conti prima di dare il via libera definitivo. I contatti restano fluidi e le prossime ore diranno se la Lazio scioglierà le riserve o se l'affare salterà definitivamente.